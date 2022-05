L’entraîneur des Blues de Chelsea Thomas Tuchel a évoqué le mercato estival 2022 et il déjà des pistes pour renforcer son effectif.

Présent en conférence de presse ce mercredi avant la rencontre de Premier League contre Leicester City, le coach allemand est revenu sur la prochaine période du mercato et il compte bien reconstruire plutôt que renforcer son équipe. « Nous n’améliorerons pas l’équipe, mais nous la reconstruirons parce que nous allons perdre des joueurs. Ils reviendront à coup sûr. Nous voulons les avoir pendant la préparation et nous allons décider ensuite. C’est maintenant à eux de jouer et de montrer ce qu’ils peuvent faire. Je peux promettre, si je peux, que je serai là et que je travaillerai pour Chelsea. » A expliqué le technicien allemand, ancien du Paris Saint-Germain.

Pour rappel, le club londonien a perdu Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et Cesar Azpilicueta tout comme Marcos Alonso sont aussi sur le départ lors de ce mercato estival.