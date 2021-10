Dans une interview où il vante les mérites de son nouveau club, Thomas Tuchel a également lancé quelques piques au PSG.

Toujours très rancunier envers le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a eu quelques mots à l’attention de son ancien club ce week-end à l’occasion du Festival du Sport en Italie. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’Allemand a confié son bonheur d’exercer sur le banc de Chelsea depuis presque un an. « C’est facile de débarquer et d’entraîner Chelsea », a expliqué le coach des Blues. « Si Chelsea possède la crédibilité des grands clubs, c’est grâce à une organisation parfaite, qui élimine les distances et facilite la communication. Cela me permet d’être concentré et créatif. Je n’ai rien à penser d’autre qu’au match du mercredi ou du samedi. L’organisation est simple et claire, il n’y a pas d’interférence. Je me sens vraiment soutenu par le club. »

Difficile de ne pas y voir de pique au PSG, qui l’a limogé sans hésiter en décembre 2020 avant de confier les rênes de l’équipe à Mauricio Pochettino dans la foulée.