Après la victoire contre Metz (1-0) en Ligue 1, Thomas Tuchel a poussé un coup de gueule sur le calendrier.

“A 9 contre 11, je ne sais pas s’il y a une équipe qui a déjà réussi à gagner dans l’histoire du foot. On l’a mérité, je suis super fier, très content. On aurait pu marquer des buts en première période mais on a raté nos occasions, c’était plus compliqué. Mais cette victoire est incroyable, la mentalité a été incroyable”, a indiqué le coach parisien sur Telefoot.

Avant de poursuivre : “Mais on doit dire qu’on tue les joueurs, ils sont morts ! Ils sont morts ! Je suis très inquiet sur de nouvelles blessures si on continue comme ça. Marquinhos, Angel (Di Maria), Mauro (Icardi), tout le monde… Gana (Gueye), il a couru comme un fou ! C’était exceptionnel. Ce sera un grand souvenir pour nous.”