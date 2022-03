Opposé au LOSC en Ligue des Champions, Chelsea doit faire face à de lourdes sanctions. Ces dernières entravent le déplacement des Blues pour la France pourtant, Thomas Tuchel l’affirme : « S’il le faut, je conduirais moi-même. » Le technicien veut à tout prix s’emparer de la tête des Dogues.

« De ce que je sais, on pourra prendre l’avion. Donc on peut y aller en avion et revenir en avion. Dans le pire des cas, on ira en train. Sinon, on prendra le bus. Et s’il le faut, je conduirai moi-même une sept places. Honnêtement, je vais le faire. Vous pouvez reprendre mes mots, je vais tout faire pour y arriver. Je serai là et nous serons là. Bien sûr, au niveau de l’organisation, il y a des négociations et des discussions en cours, mais cela ne m’influence pas. Nous avons des gars brillants qui organisent le voyage et nous avons, dans chaque département, des gens tellement engagés qu’en ce moment les choses semblent plutôt normales« , a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse.