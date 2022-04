Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, Thilo Kehrer a pris la décision de faire ses valises… au terme de la saison prochaine.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2018 pour un montant avoisinant les 37 millions d’euros, Thilo Kehrer ne s’est jamais vraiment imposé dans le club de la capitale. De passage en conférence de presse, l’Allemand en a profité pour évoquer sa situation personnelle. « Je me concentre bien sûr aussi sur la Coupe du monde cet hiver, c’est pourquoi je veux garder du rythme et jouer le plus de matchs possible », a confié le défenseur de 25 ans, titulaire la semaine dernière avec la Mannschaft.

Mais d’après les informations de Sky Sport Germany, Thilo Kehrer a déjà une idée bien précise pour la suite de sa carrière. En effet, l’Allemand aurait l’intention de rester une saison supplémentaire au PSG avant de quitter le club gratuitement à l’été 2023. Une décision qui ne devrait pas plaire aux dirigeants parisiens, qui espèrent bien renflouer les caisses du club grâce à la vente de Kehrer, dont la valeur marchande avoisine toujours les 25 millions d’euros. Affaire à suivre…