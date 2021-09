En ce début de saison, les prestations de l’Olympique de Marseille ravissent les supporters et la grande majorité des observateurs et experts de notre championnat. Désormais consultant pour Prime Vidéo, Thierry Henry en prend plein les yeux et le clame haut et fort.

Thierry Henry : « J’espère qu’ils vont tenir parce qu’hier, franchement je me répète mais j’ai vraiment pris du plaisir. C’est contagieux et j’en parlais. Tu dois choisir ton poison quand t’es l’équipe adverse. Ça décroche dans ton dos, le faux 9, si tu décroches trop vite ça part en profondeur. On a pu le voir à maintes reprises hier soir (samedi contre l’AS Monaco, ndlr), Matsima s’est fait prendre, Disasi s’est fait prendre. Il était attiré là, ça part dans son dos. Tu vas pas là-bas, ça vient court. Choose your poison. »

Un avis que partage nombre d’observateurs alors que l’OM impressionne en ce début de saison. Troisième du championnat avec 10 points au compteur, c’est désormais un autre défi qui attend les hommes de Jorge Sampaoli avec l’Europa League dès ce jeudi et un déplacement au Lokomotiv Moscou.