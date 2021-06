Cinq ans après, Karim Benzema, 33 ans et de retour en Equipe de France. Il participera donc à l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet) avec les bleus pour le plus grand bonheur de Thierry Henry, champion du monde 1998.

Titulaire lors de la victoire 3-0 de l’Equipe de France contre le Pays de Galles en préparation au championnat d’Europe. Karim Benzema a réalisé un bon match malgré un manque de réussite et un penalty manqué. Ce retour, fait énormément plaisir au champion du monde 1998 et au champion d’Europe 2000, Thierry Henry : « Quelqu’un m’a demandé qui aimeriez-vous voir à l’Euro ? Benzema ! J’ai une grande admiration pour Benzema. Jouer pour le Real Madrid année après année, débuter, marquer, gagner. Ce n’est pas facile, mais le gars l’a fait pendant très longtemps. Peu importe ce qu’il s’est passé entre lui et Deschamps, ils s’en sont occupés et j’en suis très heureux. Je veux le revoir avec le maillot de l’équipe de France de nouveau. J’espère que nous aurons du succès avec lui. » Pour rappel, l’attaquant du Real Madrid compte 85 sélections pour 27 buts. Ce soir, les champions du monde 2018 affronte la Bulgarie pour le dernier match de préparation à l’Euro, Benzema devrait être titulaire à la pointe de l’attaque.