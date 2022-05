L’ancien international français, Thierry Henry s’est prononcé au sujet du Ballon d’Or 2022. Selon lui, Karim Benzema est en avance sur Sadio Mané même si les deux hommes vont se retrouver en finale de la Ligue des champions la samedi 28 mai prochain sur la pelouse du Stade de France.

A en croire Henry, la finale de la Ligue des Champions UEFA qui opposera Liverpool au Real Madrid le 28 mai prochain sera un moment crucial pour la course au ballon d’or entre Sadio Mané et Karim Benzema. Le champion du monde 1998 pense que le trophée sera remporté par le vainqueur de cette finale de Ligue des champions. « Si vous pensez à la finale et pour la rendre encore plus grande, les deux favoris pour le Ballon d’Or sont Sadio Mané et Karim Benzema. Cela ajoutera un peu de piquant supplémentaire. Je crois toujours que Benzema est en avance, mais si Mane le gagne avec Liverpool et qu’ils font le quadruple, ce serait un cas assez solide. Ce serait formidable pour l’Afrique, mais je vais toujours avec Benzema« , a déclaré Thierry Henry à CBS Sports.