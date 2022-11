…à Chelsea bien sûr ! L’information est fiable. Elle émane d’ESPN Brasil.

Selon le média, le club de Palmeiras a refusé une offre de 45 millions d’euros formulée par le PSG pour la nouvelle pépite brésilienne, Endrick, 16 ans. Le joueur préfère rejoindre la Premier League et plus particulièrement Chelsea. Le club londonien a reçu en grandes pompes le joueur et sa famille, leur ont fait visiter le centre d’entraînement et rencontrer… Thiago Silva. Le défenseur central des Blues et de la sélection brésilienne tient ainsi sa revanche sur le PSG, dont il ne digère toujours pas le départ forcé. Il va convaincre son jeune compatriote de choisir Chelsea plutôt que Paris !

Mais rien n’est encore joué dans ce dossier. Ce que confirme aussi cette infiormation d’ESPN Brasil, c’est que le PSG est bien le premier grand club à avoir dégainé une offre ferme. Luis Campos est concentré sur ce dossier et ne va pas s’avouer vaincu. Du reste, le joueur possède dans son contrat une clause libératoire de 60 M€. Si le PSG monte son offre à ce seuil, il pourrait donc emporter la mise.

Toutes les grosses écuries sont sur le dossier de ce jeune Endrick. Outre Chelsea et le PSG, les noms du Real Madrid et du FC Barcelone ont également été avancés.