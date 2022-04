L’ancien Parisien Thiago Silva se dit à moitié surpris de l’élimination de son ancien club en huitième de finale de la Ligue des champions.

Dans un entretien accordé à Canal+ ce mardi, Thiago Silva a évoqué la débâcle du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid. « C’est une élimination incroyable et inimaginable pour nous qui sommes supporters du PSG. Chaque année c’est pareil, je pense qu’il y a des choses à améliorer pour le futur et qu’il faut faire beaucoup de changements. Là, c’est difficile de progresser. Chaque fois, on repart à zéro et ça, c’est pas possible dans le foot. Le PSG a beaucoup d’argent mais c’est pas avec ça que tu gagnes des titres. »

Le Brésilien de 37 ans, qui renaît depuis son arrivée à Chelsea, a également évoqué la situation de son compatriote Neymar. « Neymar est très content à Paris mais c’est difficile pour lui en ce moment. C’est difficile d’être sifflé chez soi. En France, il gagne tout mais ça ne sert à rien. Il faut gagner la Ligue des champions et ce n’est pas comme ça qu’ils vont gagner. Les supporters doivent supporter l’équipe. Ils font toujours la différence… de manière négative ou positive. »