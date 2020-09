C’est officiel, Liverpool se renforce avec l’arrivée du champion d’Europe en titre Thiago Alcantara. Passé par le FC Barcelone et le Bayern Munich, il devrait apporter toute sa classe dans l’entrejeu des Reds.

Après avoir ébloui la scène européenne la saison dernière lors du Final 8 de la Ligue des Champions remporté par le Bayern Munich, Thiago Alcantara fera bientôt faire ses débuts en Premier League. L’ancien maestro du Barça a atterri ce matin à Manchester où il a passé avec succès sa visite médicale, avant de signer dans la foulée un contrat de 4 ans les Reds. Ce transfert aurait coûté un peu plus de 25 M€ à Liverpool pour le milieu de terrain espagnol de 29 ans.

« Je dois m’adapter à l’équipe aussi vite que possible dans la situation et le contexte que nous vivons actuellement. Tout est plus condensé, et nous avons commencé un peu plus tard, mais c’est toujours le football et je pense que nous devons mélanger toutes les grandes choses, toutes les bonnes choses que nous avons. Je vais aider l’équipe sur le plan défensif et offensif, mais aussi sur le plan mental. Les fans ne sont pas plus excités que moi, c’est sûr ! Il ne s’agit pas de dire des mots, il s’agit de faire les choses. Je donnerai mon cœur sur le terrain à mes coéquipiers, au club et aussi aux fans », a lancé Thiago Alcantara pour sa première interview sous le maillot de Liverpool.