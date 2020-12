Ce soir, la FIFA a récompensé les meilleurs joueurs de l’année 2020 avec les différents trophées The Best. Jürgen Klopp remporte le titre de meilleur entraîneur.

L’entraîneur de Liverpool a obtenu le trophée The Best du meilleur coach de l’année 2020. Il a devancé les autres finalistes, Marcelo Bielsa (Leeds United) et Hans-Dieter Flick (Bayern Munich). Le titre de champion de Premier League a donc davantage pesé que le doublé Bundesliga-Ligue des Champions du Munichois. Pour rappel, les Reds n’avaient plus gagné le titre de champion depuis trente ans.

Du côté des filles, Sarina Wiegman (Pays-Bas) a été récompensée par le titre de meilleure entraîneuse de l’année.