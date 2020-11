En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé son bail avec le club phocéen.

Le milieu offensif marseillais pourrait donc partir libre et une destination de choix semble se dessiner. Selon les informations du « Corriere dello Sport », le champion du monde intéresse de très près le Milan AC qui voudrait le récupérer en fin de saison et ceux gratuitement. De son côté, « TodoFichajes » va même plus loin et estime même qu’un accord verbal entre les deux parties a déjà été trouvé. Affaire à suivre…