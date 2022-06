Florian Thauvin avoue avoir quitté l’OM pour ne pas élever son fils dans la ville de Marseille.

Invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ ce vendredi sur RMC, Florian Thauvin s’est longuement exprimé sur les raisons qui ont motivé son départ chez les Tigres l’été dernier. Pensant être hors antenne, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a notamment lâché quelques vérités croustillantes.

« Rien que pour mon fils. T’imagine que mon fils aujourd’hui il a 2 ans, il parle français avec nous, espagnol avec la nounou et il est à l’école American School. C’est un truc de fou. Je suis honnête, ça je peux pas le dire à l’antenne. Mais c’est vrai que quand j’ai eu l’offre de prolongation de l’OM – parce qu’ils ont fait un effort de dingue, ils m’ont fait un contrat de fou Longoria et Sampaoli – mais je me suis dit ‘mon fils il a 2 ans, c’est pas possible qu’il aille à l’école à Marseille. Même moi et ma femme on en pouvait plus. »