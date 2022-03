Après des débuts très compliqués au Mexique avec les Tigres, Florian Thauvin est de nouveau décisif. Depuis une dizaine de matchs, il enchaine les très bonnes performances de quoi faire rêver Monterrey et tout le Mexique. L’ancien Marseillais est revenu sur son début de saison dans une émission radio “La hora de Willie“. Selon lui, ses mauvaises performances seraient dues aux fortes chaleurs.

Florian Thauvin a peur de la chaleur ! L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a connu des débuts compliqués au Mexique. Les supporters des Tigres étaient mêmes très inquiet sur la forme du champion du monde. Cependant Florian Thauvin enchaine depuis une dizaine de matchs des performances de très hauts niveaux, de quoi rassurer les dirigeants des Tigres UANL. Selon l’attaquant, ses mauvaises performances seraient dues aux fortes chaleurs lors des périodes estivales. “Le climat est très difficile et j’ai peur, car en ce moment la chaleur revient. Mes bons matchs cette saison étaient en hiver quand il faisait la même température qu’en France. C’est pour cela que c’était plus facile pour moi. C’est très difficile ici, car la chaleur est très forte à Monterrey et au Mexique. Il faut que je m’y habitue“, explique Florian Thauvin dans la hora de Willie.

Thauvin avait besoin de temps

“Nous sommes des humains pas des machines“

Une adaptation qui n’a était pas facile, “Ce n’étaient pas les débuts que je voulais. quand vous changez de pays et de championnat, vous avez besoin de temps pour vous y habituer et c’est ce dont j’avais besoin. Maintenant, après 6 mois je m’habitue à mes coéquipiers et au football mexicain. je me sens très bien, mais la vérité est que c’était un très grand changement dans ma vie, nous sommes des humains pas des machines“, explique Florian Thauvin.

L’ancien attaquant de l’OM parle de la différence entre les deux championnats

“En france c’est beaucoup plus tactique“

Installé depuis plus de 9 mois au Mexique, Florian Thauvin explique les différences entres les deux championnats. “Le championnat est très différent, en France c’est beaucoup plus tactique, ici au Mexique il y a plus d’espaces mais aussi les joueurs courent plus. Jouer des matchs avec de l’altitude, en France cela n’existe pas. Ici il y a beaucoup de rencontres qui se font en hauteur et c’est très difficile pour des joueurs comme moi qui n’ont pas l’habitude“

Un but Magnifique dans le derby

Les deux Français André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ont tous deux brillé dans le derby de Monterrey. Le champion du Monde a même marqué un but fantastique qui a fait le tour du Monde. Une victoire décisive puisque les Tigres sont deuxièmes du championnat à l’approche des Play-offs du championnat de clôture.