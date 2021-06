Florian Thauvin a surpris toute la planète foot en s’engageant avec les Tigres de Monterrey. Le Champion du Monde quitte Marseille pour un club qui semble moins huppé. Bruno Satin explique ce choix.

Le départ de Florian Thauvin est une déception pour de nombreux supporters marseillais. Cette arrivée chez les Tigres de Monterrey a surpris mais aussi échaudé les esprits sur la Canebière. Les Marseillais prennent cet exil au Mexique comme une véritable insulte pour le club phocéen. Bruno Satin détaille sa vision des choses et explique les raisons qui ont poussé l’ancien bastiais à faire ce choix.

Bruno Satin : « On ne peut pas parler d’Eldorado, mais le Mexique est un vrai pays de football. En temps normal, c’est-à-dire hors Covid, ce sont des stades pleins tout le temps, c’est une passion débordante pour le football. Et on l’oublie souvent, mais ce sont des joueurs professionnels de football et “professionnel”, ça veut dire qu’on joue pour de l’argent. Donc si vous recevez une très bonne proposition, vous devez l’étudier. En tout cas, les grands clubs avec lesquels j’ai parlé et qui ont évoqué le nom de Thauvin, ils n’étaient pas prêts à lui donner ça« , a-t-il déclaré au Late Football Club.