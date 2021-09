L’entraîneur du TFC s’attend à un match difficile ce soir sur la pelouse du Havre.

De passage en conférence de presse ce matin, avant le match de clôture de la 7e journée de Ligue 2 entre Le Havre et Toulouse (ce soir à 20h45), Philippe Montanier a fait le point sur les chances de son équipe, assurée de garder la tête du championnat cette semaine. Malgré le gros début de saison des Violets (5 victoires, 1 nul), le coach se méfie du Havre, battu seulement par le Paris FC cette saison.

« On ne peut pas choisir pour la trêve, elle nous est imposée. Vous le savez. Donc l’objectif est de l’utiliser, l’optimiser. C’est ce qu’on s’est attelé à faire. Avec le staff nous avons laissé souffler certains joueurs qui en avaient besoin car ils avaient beaucoup joué ou eu peu de vacances en raison des barrages. Naturellement, on se réjouit de l’aspect comptable. Par contre, nous sommes tous conscients qu’à part une rencontre ou deux, nous n’avons pas survolé les débats. Je citerai pas mal de domaines à l’image de la maîtrise de balle, des attaques placées, de notre faculté à bloquer les transitions adverses. Remarquez, ça nous sert si on ose : il y a toujours quelque chose à travailler ! On devient l’équipe à battre. Les Havrais n’ont perdu qu’une fois, et encore contre le Paris FC et à 10. Le Havre chez lui aura une idée fixe : faire tomber le leader. »