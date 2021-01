Le jeune milieu toulousain devrait signer au Borussia Mönchengladbach dans les prochaines heures.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Milan AC, le jeune milieu de terrain toulousain Manu Koné (19 ans) devrait finalement s’envoler vers l’Allemagne cet hiver. Malgré une première offre de 5 millions d’euros de la part du leader de Serie A, la pépite du TFC préfèrerait rejoindre le Borussia Mönchengladbach. D’après les informations du 10 Sport, les négociations entre les deux clubs se seraient même intensifié ces dernières heures dans l’optique de boucler le dossier le plus vite possible. Le media français précise que le joueur de 19 ans a déjà donné son accord pour un contrat de 5 ans et demi.

Le Toulouse FC, actuel deuxième de Ligue 2 derrière Troyes, pourrait également perdre une autre pépite ce mois-ci. Le jeune buteur, Janis Antiste (18 ans), serait également convoité par le Milan AC. Les Violets seraient d’accord pour le laisser filer contre un chèque d’un peu plus d’un million d’euros.