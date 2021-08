Alors que plusieurs jeunes devraient quitter le TFC cet été, Anthony Rouault a trouvé un accord pour prolonger deux saison de plus.

Deuxième de Ligue 2 actuellement, avant d’affronter Bastia demain (15h), le Toulouse FC a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat d’Anthony Rouault. Titulaire depuis le début de la saison, le défenseur central de 20 ans s’est engagé avec son club formateur jusqu’en juin 2024.

Une bonne nouvelle pour les Violets qui voient leurs pitchouns quitter le navire un à un. Également sous contrat jusqu’en 2022, Amine Adli ne prolongera pas et ne jouera plus, tout comme Janis Antiste, qui va s’engager en Italie (à Sassuolo, qui le prêtera dans la foulée à La Spezia). Nathan Ngoumou et Moussa Diarra (2022) ne sont toujours pas tombés d’accord avec le club.