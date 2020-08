Diffusée dimanche soir en clair sur TF1, la finale de la Ligue des champions, perdue (1-0) par le PSG face au Bayern Munich, réalise la meilleure audience d’un programme sport depuis deux ans !

Avec 11,4 millions de téléspectateur, TF1 a littéralement écrasé la concurrence en diffusant la finale de la Ligue des champions. La chaîne a capté 46% de part d’audience, 54% sur les 25-49 ans. Un carton que la finale de la C1 n’avait plus connu depuis des lustres. Un abysse si on se rappelle que la finale 2019 (Tottenham-Liverpool, 0-2), diffusée par BFM, n’avait attiré que 2,5 millions de téléspectateurs.

La dernière finale jouée par un club français, opposant l’AS Monaco au FC Porto (0-3) en 2004, avait attiré près de 11 millions de téléspectateurs et 44% de part d’audience, sur TF1 déjà. Il faut remonter aux années 1990 pour trouver des audiences encore plus massives : la finale de 1991 entre l’Olympique de Marseille et l’Etoile rouge de Belgrade (perdue 3-5 aux tirs aux buts) avait rassemblé 17,5 millions de personnes (69,8% de part d’audience).

