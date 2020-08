Un nouvel opérateur a trouvé un accord de distribution avec la chaîne Téléfoot.

Le Groupe MEDIAPRO et Free annoncent avoir conclu un accord pour la distribution de la chaîne TELEFOOT auprès des abonnés Freebox ADSL et Fibre. Cet accord porte sur les saisons 2020/2021 à 2023/2024 inclus. Les abonnés Freebox pourront ainsi bénéficier de l’intégralité des programmes et des matchs proposés sur la chaîne TELEFOOT. Pour le moment, la chaîne TELEFOOT n’a pas trouvé d’accord avec les deux plus gros distributeurs du marché à savoir l’opérateur Orange et Canal Satellite. La chaîne TELEFOOT sera aussi disponible en option pour les abonnés Freebox éligibles avec ou sans engagement, mais aussi au sein de l’offre couplée Netflix + TELEFOOT.