Ce dimanche, les deux commentateurs de TF1, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu ne commenteront pas l’affiche de la 16e journée de Ligue 1 entre Lille et le PSG.

Alors que la chaîne du groupe Mediapro devra prochainement rendre ses droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à la LFP, elle continue de diffuser les matchs en 2020. Mais ce week-end, la chaîne Téléfoot ne pourra pas compter sur le binôme Grégoire Margotton/Bixente Lizarazu aux commentaires du choc entre Lille et Paris.

En effet, le premier sera retenu sur la chaîne TF1 pour commenter la finale de l’Euro féminin de handball (17h45) aux côtés de Nodjialem Myaro, qui opposera la France aux gagnantes du match entre le Danemark et la Norvège. En conséquent, son partenaire Bixente Lizarazu ne sera pas non plus du rendez-vous pour commenter la dernière rencontre de la 16e journée de Ligue 1. La chaîne Téléfoot devra faire appel à ses propres journalistes et consultants.