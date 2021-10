A la veille du classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille (dimanche à 20h45), Marquinhos a accordé une interview au Parisien où il explique que Neymar est pleinement concentré sur le projet du Paris Saint-Germain.

Dans un entretien au Parisien, Marquinhos revient sur les doutes de Neymar concernant la suite de sa carrière internationale, après la prochaine Coupe du monde: « Je pense que ses déclarations ont été mal interprétées. Il a juste dit qu’il ne savait pas comment il serait dans quatre ans. C’est logique, c’est loin. Moi non plus je ne sais pas comment je serai d’ici là. Neymar sait toutes les attentes qu’il y a autour de lui et il les comprend. Il a juste voulu dire qu’il était focalisé sur la prochaine Coupe du monde. Et surtout, il ne parlait que de la sélection et pas du club. Ça aussi, ça a été mal interprété. Il n’a pas l’intention d’arrêter le PSG, avec qui il est sous contrat. »