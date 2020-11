Président de la Liga espagnole, Javier Tebas est connu pour avoir la critique facile. Oui mais cette fois-ci, le patron du championnat espagnol craint un départ de Lionel Messi dans les mois à venir.

Après avoir notamment critiquer le PSG, Neymar, Ronaldo, c’est au tour de Manchester City de passer à la casserole. Javier Tebas évoque l’histoire et les rumeurs qui envoient Lionel Messi à Manchester City dès la saison prochaine. Il commence à être inquiet.

« La situation de (Lionel) Messi m’inquiète. Le seul club dont on parle pour faire signer Messi est Manchester City, et comme City joue en dehors des règles financières de l’UEFA, je crains qu’il puisse faire signer un joueur en ne respectant pas ces règles. Je ne suis pas le seul à le penser : Jürgen Klopp et (José) Mourinho ont tous deux dit la même chose à propos de City. Il semble que City n’ait pas été touché par la pandémie ni par la seconde vague parce qu’ils se financent d’une manière différente. »

Une accusation claire portée contre le club anglais qui semble faire très peur au patron de la Liga. La roue pourrait tourner pour Javier Tebas.