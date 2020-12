Président de la Fédération espagnole de football Javier Tebas s’est montré très virulent dans ses propos envers Florentino Perez le président du Real Madrid suite au sujet de la Super League européenne.

Si le président du Real Madrid est favorable à la création d’une Super League en Europe et veut que les choses bougent, Javier Tebas ne partage en aucun cas cet avis et il le précise haut et fort.

« Je pense que le président du Real Madrid n’a pas les idées claires sur le dossier de la Super League, ils devraient mieux l’informer. Et à propos des retransmissions… si vous pensez qu’elles ne sont pas objectives, sur votre télécommande il y a une option pour écouter le match sur Real Madrid TV, elles sont sûrement plus ‘objectives' ».Le message est très clair de la part de Tebas.