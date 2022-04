Avec le rachat du Milan AC qui se précise, la presse italienne prédit déjà un mercato estival colossal de la part des Rossoneri.

Le Milan AC risque de changer de visage dans les deux prochains mois. Aux dernières nouvelles, le fonds Investcorp s’efforce toujours de conclure le rachat des Rossoneri d’ici la fin de la saison, avec un investissement annoncé de plus d’un milliard d’euros. Une nouvelle ère se prépare sous pavillon du Bahreïn avec un mercato XXL déjà dans les tuyaux. Selon La Gazzetta dello Sport, les nouveaux propriétaires du club mettraient 300 millions sur la table pour renforcer l’effectif immédiatement.

Sauf surprise, les managers Paolo Maldini et Ricky Massara seront confirmés, et avec eux, les principales cibles de ces mois-ci : Sven Botman en provenance du LOSC, Divock Origi (Liverpool) en tant qu’agent libre et aussi Marco Asensio, pour lequel les Rossoneri ont déjà commencé les négociations avec le Real Madrid.

Avec 300 millions, cependant, le Milan AC peut cibler de nouveaux profils. Sebastien Haller (Ajax Amsterdam), par exemple, ou Christopher Nkunku (RB Leipzig), qui a impressionné l’Italie avec son doublé contre l’Atalanta. Attention aussi à Nicolo Zaniolo, que l’AS Roma peut laisser partir et qui est évalué à 60 millions d’euros. La Juventus Turin le suit depuis un certain temps et le « nouveau » club Rossoneri tenterait de s’immiscer dans la négociation. Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), une cible privilégiée du Real Madrid que les Italiens ont identifié comme le successeur de Franck Kessié, figure également sur la liste de La Gazzetta. Milan veut redevenir ce qu’il était, un roi de l’Europe. Avec l’argent d’Investcorp, le doux rêve pourrait bien devenir réalité…