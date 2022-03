L’attribution du Ballon d’or évolue dès la saison prochaine. Si l’aspect collectif et les trophées remportés passeront également au second plan, au profit des « performances individuelles ». Les joueurs seront jugés sur la saison et non plus sur une année civile.

Le ballon d’Or change de format. Désormais les performances individuelles vont primer. L’aspect collectif et les trophées remportés passeront au second plan, au profit des performances individuelles » et du caractère décisif et impressionnant des prétendants. Les votants, des journalistes du monde entier, ne comportera désormais que 100 électeurs pour le Ballon d’or masculin (contre 170 auparavant), correspondant aux 100 premières nations au classement Fifa, et 50 pour le Ballon d’or féminin. Enfin, les joueurs seront jugés sur la saison et non plus sur une année civile.

La cérémonie du ballon d’Or 2022 se déroulera en septembre ou octobre 2022. Durant cette cérémonie où le ballon d’Or masculin et féminin seront distribués, il y aura également le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien du monde. Sans oublier le trophée Kopa, récompensant le meilleur Espoirs.