L’équipe de France Espoirs a concédé le match nul contre les Îles Féroé (1-1) ce lundi. Le sélectionneur Sylvain Ripoll n’en revient pas.

« Je me demande encore comment on a fait pour ne pas gagner ce match. C’est incroyable, ça ne doit jamais arriver, a indiqué le technicien au micro de Canal+. Quand on ne se met pas à l’abri… On aurait dû mener deux, trois voire quatre zéro… Mais on n’était pas à l’abri d’un coup du sort. »

Et d’ajouter : « (…) Maintenant, c’est trop tard. Les regrets, on ne peut pas les avoir. On connaissait le contexte. Il faudra bien se reconcentrer et faire un mois d’octobre prolifique parce qu’on a deux adversaires coriaces. Il faudra être efficace ».