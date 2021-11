En conférence de presse ce mercredi Sylvain Ripoll est revenu sur ses adversaires en qualifications à l’Euro espoir et sur le prochain match des Bleuets face à l’Arménie.

Les Bleuets sont premiers de leur groupe de qualification à l’Euro espoir. Ils ont bien réagi après leur match nul décevant aux Iles Féroé (1-1) lors de la deuxième journée, en remportant leurs deux derniers matchs facilement face à l’Ukraine (5-0) et la Serbie (0-3). Sylvain Ripoll a salué l’état d’esprit de son groupe en conférence de presse et souhaite « poursuivre cette bonne dynamique » face à l’Arménie et la Macédoine du Nord. Il a également évoqué le système défensif de ses adversaires.

« Je ne peux pas dire ce que seront les intentions de cette équipe mais c’est vrai que le contexte des matches est souvent le même : un adversaire qui cherche à être organisé et à bien défendre. Donc il faut à la fois apporter beaucoup de variété dans notre jeu, parce qu’il faut contourner ce genre de blocs, et trouver de la vitesse, des décalages pour avoir des zones d’accélération qui feront mal. Tout en étant équilibrés« , analyse le sélectionneur des espoirs.