Annoncé sur le départ, le défenseur lillois aurait déjà trouvé un accord avec le Milan AC pour la saison prochaine.

Encore auteur d’une excellente saison avec le LOSC, Sven Botman quittera bien le club cet été. Les dirigeants nordistes ont su résister aux assauts de Newcastle pendant le mercato hivernal et Jocelyn Gourvennec pourra compter sur son meilleur défenseur pour la double confrontation face à Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions. Mais Lille, 11e du classement de Ligue 1, semble déjà hors course pour une place en Europe la saison prochaine et Sven Botman ne s’éternisera pas.

D’après les informations de Milan News, le Néerlandais de 22 ans aurait déjà choisi son futur club. Le média italien rapporte en effet que les agents joueur ont rencontré Paolo Maldini et Frederic Massara pour finaliser son transfert au Milan AC. L’accord entre Botman et les Rossoneri est bouclé, il ne reste plus qu’aux deux clubs de trouver un terrain d’entente. Aux dernières nouvelles, le LOSC réclamerait entre 30 et 40 millions d’euros pour l’ancien de l’Ajax, arrivé à l’époque à Lille pour 8 millions d’euros.