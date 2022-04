Selon les informations de RMC Sport, l’AS Saint-Etienne n’est plus à vendre. Les président Bernard Caïazzo et Roland Romeyer cherchent désormais un actionnaire minoritaire.

Suprise, l’AS Saint-Etienne, qui était à vendre depuis plus d’un an ne l’est plus. Ce jeudi, RMC Sport explique que les présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer reviennent une nouvelle fois sur leur envie de céder le club, suite à l’accord entre la LFP et CVC, qui va permettre aux Verts de toucher 33 millions d’euros.

Le club du Forez compte également vendre des joueurs et se séparer des gros salaires comme Wahbi Khazri, Riyad Boudebouz ou Timothée Kolodziejczak, qui seront en fin de contrat à l’’issue de la saison. La président du club cherche à présent un actionnaire minoritaire afin de relancer le projet la saison prochaine, comme l’explique But Saint-Etienne.

En attendant, l’AS Saint-Etienne joue un match capital pour son avenir en Ligue 1 contre le FC Lorient, vendredi à 21h, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1.