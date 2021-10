La Juventus Turin, le FC Barcelone et le Real Madrid vont mener une action en justice contre l’UEFA et la FIFA. Leur objectif est de démanteler le « monopole » de ces deux institutions sur le football européen.

Le projet de la Super League est encore sur la table. En avril dernier, le monde du football a tremblé lorsque douze clubs européens historiques ont annoncé qu’ils rejoignaient la Super League. Finalement quelques heures plus tard face à la gronde de leurs supporters, neuf clubs rebelles avaient décidés de quitter le navire. Il ne reste donc plus que trois clubs fondateurs : le FC Barcelone, la Juventus Turin et le Real Madrid. Selon le Financial Times, ces trois clubs qui sont toujours attachés à ce concept vont intenter une action en justice contre l’UEFA et la FIFA. Ils accusent ces instances dirigeantes de ne pas respecter les règles de concurrence de l’Union Européenne. La Super League tente de démanteler le « monopole » de la FIFA et de l’UEFA, qui selon eux, empêche la création de compétitions rivales.

« Selon des documents judiciaires consultés par le Financial Times, A22, une société basée en Espagne qui représente les clubs de la Super League, demandera à la Cour Européenne de justice de déterminer si l’UEFA peut continuer à agir en tant que régulateur capable de prendre des sanctions à l’encontre des clubs, tout en agissant en tant que participant et en profitant de l’organisation de tournois tels que la Ligue des champions. » peut-on lire dans le Financial Times. Affaire à suivre…