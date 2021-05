Les incertitudes planent sur les cas des trois principaux instigateurs de la Super League. Le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid étaient jusque là encore impunis. La donne va rapidement changer. Les trois clubs pourraient être exclus de la Ligue des Champions pour les trois prochaines saisons !

L’UEFA a en effet annoncé les premières sanctions pour 9 des 12 clubs fondateurs de la Super League. Des sanctions fortes qui présageaient un lourd châtiment pour les trois clubs restants, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin. Pour ces formations l’UEFA se laissent un temps de réflexion plus conséquent afin de statuer de la manière la plus juste possible.

L’annonce prévue après la finale de la Ligue des Champions, (29 mai) sera tonitruante. Selon la CadenaCope, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin a déjà décidé des sanctions pour les clubs fondateurs de la SuperLeague. Celle-ci serait une exclusion de deux ans de toutes compétitions européennes. Une peine qui toucherait la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid !