Le président du FC Barcelone a dévoilé cette semaine que Liverpool et Manchester United étaient à l’origine de la Super League.

Dans un entretien accordé cette semaine au journal La Vanguardia, le président Joan Laporta en a profité pour revenir sur le projet de Super League européenne. Une ligue fermée imaginée pour concurrencer la Ligue des champions avec 12 clubs fondateurs initialement engagés. Mais face à la pression populaire, le projet a rapidement explosé en vol, laissant aujourd’hui le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin à la table des négociations. Toujours attaché à ce projet, Joan Laporta explique que la Super League n’est pas morte, mais que les deux clubs ayant lancé l’idée sont en fait Liverpool et Manchester United.

« Liverpool et Manchester United étaient les vrais fondateurs de la Super League. L’UEFA les a menacés et a fait preuve de démagogie. Les clubs n’ont toujours pas payé les indemnités de départ. Mais le projet de Super League est encore en vie. Ce sera bientôt la compétition la plus attractive du monde, et elle sera basée sur la méritocratie et la solidarité. »