Jeté aux oubliettes après l’abandon de 9 clubs sur 12, le projet de Super League pourrait finalement renaître de ses cendres grâce à différentes décisions de justice.

Dans un communiqué conjoint publié ce vendredi, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin – les trois clubs encore impliqués dans le projet de Super League – se sont réjouis d’une décision de justice faisant cesser la procédure disciplinaire entreprise par l’UEFA à leur encontre. Quelques semaines auparavant, un tribunal madrilène avait également ordonné l’arrêt des sanctions prises par l’UEFA à l’encontre des neuf autres clubs membres de la Super League, qui avaient quitté le projet en cours de route.

« Il est de notre devoir de faire face aux graves problèmes auxquels le football est confronté. Cette position monopolistique [de l’UEFA] nuit au football et à son équilibre compétitif. Notre objectif est de continuer à développer le projet Super Ligue de manière constructive et collaborative, en comptant sur la contribution […] des supporters, joueurs, entraîneurs, clubs, ligues et fédérations », peut-on lire dans le communiqué des trois clubs fondateurs. Reste à savoir si les 9 clubs (Arsenal, l’AC Milan, Chelsea, l’Atlético de Madrid, l’Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham) initialement présents aux côtés de la Juve, du Barça et du Real Madrid, oseront revenir dans la danse cet été.