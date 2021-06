La Pologne s’est inclinée, 3-2, contre la Suède lors de la dernière journée de la phase de groupe de l’Euro 2020. Une défaite synonyme d’élimination pour Robert Lewandowski & Co. Piotr Zielinski , milieu offensif polonais , s’est exprimé à la suite du KO contre la Suède et l’élimination précoce de sa nation.

Piotr Zielinski : « Nous aurions dû gagner et au lieu de cela nous nous sommes immédiatement retrouvés à courir derrière le ballon. Au final, nous avons réussi à revenir mais ensuite nous avons manqué de force et de concentration, nous nous sommes déséquilibrés. C’est là Suède nous a punis. Je suis déçu, terminer dernier est une immense déception, une honte. » Une énorme déception pour les hommes de Paulo Sousa qui déçoivent, une fois de plus, dans une compétition internationale.