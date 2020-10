Luis Suarez n’a pas eu le choix que de quitter le FC Barcelone au dernier mercato d’été pour rejoindre l’Atletico Madrid, alors qu’il ne faisait plus l’affaire des dirigeants catalans. En conférence de presse, le joueur est revenu sur cette période difficile de sa carrière.

“Ces jours ont été très difficiles. J’ai pleuré à cause de ce que je devais endurer. J’ai surtout été blessé par la façon dont les dirigeants du Barça ont fait les choses, car il faut l’accepter quand un cycle arrive à sa fin. Tout le monde ne sait pas ce qu’il s’est passé“, a-t-il déclaré.

Luis Suarez évoluait au Barça depuis six ans, avec 13 titres – dont quatre sacres en championnat et une Ligue des champions – et 298 buts à son actif.