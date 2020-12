Sur sa pelouse de la Volkswagen Arena, le VFL Wolfsbourg est venu à bout du VFB Stuttgart sur le score de 1-0.

VFL Wolsbourg – VFB Stuttgart 1-0 : Dans cette rencontre comptant pour la 13e journée de Bundesliga, les Loups ont trouvé le chemin des filets par Josip Brekalo (49e). Avec 24 points, la formation entraînée par Oliver Glasner figure à la quatrième place, à quatre longueurs du RB Leipzig et du Bayer Leverkusen et à six unités du Bayern Munich. Le VfB est septième avec 18 unités.