Au pays où Anthony Modeste, Christopher Nkunku et autres Moussa Diaby performent, d’autres Français sont à la peine. Illustration avec la jeunesse tricolore de Stuttgart, bien partie pour descendre en 2. Bundesliga au mois de Mai prochain.

Tanguy Coulibaly (ex-PSG), Enzo Millot (ex-Monaco), Naouirou Ahamada (ex-Istres) et Alexis Tibidi (ex-Toulouse) doivent sans doute s'inquiéter en ce moment, pour leur avenir à moyen terme. Et pour cause, leur écurie du VFB Stuttgart est loin d'être la meilleure de Bundesliga cette saison, pointant en une inquiétante 17e position au classement. Plutôt impliqués par leur coach Pellegrino Matarazzo, avec respectivement 14, 2, 2 et 7 rencontres de BuLi disputées, les Franzosen ne parviennent pas vraiment à aider leur club en vue du maintien en fin de saison, qui se bat actuellement avec Augsbourg, Wolfsbourg, ou encore l'Arminia Bielefeld pour sortir de la zone rouge.

Habitué à faire l’ascenseur depuis quelques saisons maintenant (2 descentes et 2 remontées directes depuis 2015), le club aux cinq titres de champion d’Allemagne a l’avantage de connaître ce type de combat pour ne pas descendre, ce qui devrait tout de même compter au regard de la concurrence étonnante en bas de Bundesliga cette saison. De Wolfsbourg donc, au Borussia Mönchengladbach (22 points, 3 d’avance sur le barragiste), en passant par le Hertha Berlin (22 points), les écuries pas vraiment habituées au fond du classement sont en effet de la partie pour ne pas quitter l’élite en Mai prochain. Un atout forcément pour Stuttgart dans ce contexte particulier, qui n’a pas encore dit adieu à tout espoir de maintien. Selon les bookmakers, Coulibaly et consorts ont 42% de chances de descendre, soit 56% de se maintenir. Autant rester optimiste.