Match nul 1-1 entre le RC Strasbourg et le Stade Rennais ce soir dans ce match comptant pour la 12e journée de Ligue 1.

RC Strasbourg – Stade Rennais 1-1 : Menés sur une reprise aux six mètres d’Adrien Thomasson (24e) et en supériorité numérique sur une expulsion de Stefan Mitrovic (41e), les Rouge et Noir ont égalisé d’une tête d’Adrien Hunou (60e), sans parvenir à prendre un avantage décisif. La formation de Julien Stéphan est sixième avec 19 points, à une longueur du troisième Lyon.

Pour sa part, le RCSA de Thierry Laurey cale à la 19e place avec sept unités, à un point du barragiste Lorient. Les Alsaciens n’ont pas remporté une seule de leurs quatre dernières rencontres mais stoppent une spirale de trois défaites d’affilée.

