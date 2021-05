Pour le compte de la 38ème et dernière journée de Ligue 1, le RC Strasbourg (15ème, 41pts) reçoit Lorient (17ème, 41pts) à La Meineau. Un match très important dans la course au maintien. Bonheur aux vainqueurs et malheurs aux vaincus, les deux formations présentes sur la pelouse font face à une sérieuse concurrence, Nantes (18ème, 40pts), Brest (16ème, 41pts), Bordeaux (14ème, 42pts) et Reims (13ème, 42pts) ne sont pas à l’abri. Chaque point compte, le suspense reste entier.

L’opposition entre le Strasbourg de Thierry Laurey et le Lorient de Christophe Pélissier s’annonce comme le match de la peur. Sur 4 victoires consécutives, le Nantes de Antoine Kombouaré fait peur et un succès des Canaris lors de la dernière journée ne semble pas être impossible. Une situation qui met une forte pression sur la concurrence. Le perdant de cette confrontation sera à la merci des autres et ne pourra que prier pour qu’un miracle ne se produise.

Les compositions probables :

RC Strasbourg : Kawashima – Guibert, Mitrovic, Kone, Djiku, Caci – Liénard, Thomasson, Sissoko – Ajorque, Diallo

Lorient : Nardi – Chalobah, Laporte, Morel, Hergault, Le Goff – Le Fée, Lemoine, Abergel – Moffi, Wissa