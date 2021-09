Le RC Strasbourg vient de remporter le derby de l’Est face au FC Metz avec une victoire 3 buts à 0 face aux Grenats.

RC Strasbourg – FC Metz 3-0 : Le RCSA de Julien Stéphan n’a laissé aucune chance à la formation lorraine sur des buts de Ludovic Ajorque (6e sur penalty) et Habib Diallo (26e, 40e). Grâce à ce deuxième succès de la saison, Strasbourg se donne de l’air et remonte provisoirement à la dixième place avec sept points. En revanche, rien ne va plus pour les Grenats de Frédéric Antonetti, qui n’ont toujours pas gagné le moindre match. Avec trois unités, les Messins sont 19es.