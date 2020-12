Multiplex de la 13e journée de la Ligue 1. Quelle réaction des Alsaciens ! Après un début de saison catastrophique, le RC Strasbourg trouve le chemin d’une victoire éclatante sur la pelouse du FC Nantes, 4 buts à 0 !

Lienard a rapidement ouvert la marque sur penalty (16e) puis fait le break avant la pause (34e). Ajorque a transformé le second penalty alsacien du match (78e) et Zohi, qui venait d’entrer en jeu, a inscrit le 4e et dernier but. Strasbourg sort de la zone rouge pour se replacer à la 17e place.

Angers s’mpose 20 face à Lorient sur des but de Fulgini (10e) et Capelle (90e). Le SCO est 7e au classment, Lorient avant-dernier.

Bordeaux arrache une courte victoire face à Brest (1-0) sur un but en fin de match de l’inévitable Hatem Ben Arfa (84e). Les Girondins remontent à la 10e place et semblent enfin lancés dans ce championnat.

Enfin, match nul et vierge entre Dijon et Saint-Etienne (0-0). Les Bourguignons restent derniers. Les Verts sont 15e.