Véritable légende de Liverpool, Steven Gerrard fait toujours des cauchemars de sa plus grosse boulette avec les Reds : une glissade face à Chelsea qui leur a coûté le titre.

De passage comme invité dans le podcast High Performance, Steven Gerrard, aujourd’hui entraîneur des Glasgow Rangers, n’a aucun mal à se souvenir de l’un des pires moments de sa carrière de joueur : la glissade face à Chelsea en 2014. Une action qui a coûté le titre de champion d’Angleterre à Liverpool à l’époque et qui le hante encore aujourd’hui. « C’était un moment brutal et cruel dans ma vie. Je l’ai rangé dans un coin de ma tête, mais ça revient, tout le temps. Qu’est-ce qui le déclenche ? Je ne sais pas. La télé, les images. Juste moi en réfléchissant. Ce n’est pas une chose qui arrive tous les jours, mais c’était un moment tellement important. »

« Votre carrière vous amène aussi à vivre des moments compliqués. Ce serait facile de soulever le tapis, de tout pousser en dessous et de ne plus jamais y penser, a-t-il expliqué. Mais je pense que ce ne sera jamais le cas. Je sais que non seulement cela m’a fait mal, mais aussi à beaucoup de gens qui avaient suivi ce club pendant de très nombreuses années. »