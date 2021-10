Sergio Ramos sera indisponible à minima pour les trois prochains matchs du Paris Saint-Germain. Le défenseur de 35 ans, qui est arrivé cet été dans la capitale français n’a pas disputé la moindre minute avec le maillot rouge et bleu. Stephane Guy, membre de la Dream Team RMC Sport, ne comprend pas la venue de l’espagnol.

Le cas Sergio Ramos, divise. Le défenseur de 35 ans, blessé à un mollet a rechuté récemment le privant du match face à Angers (vendredi 21h), face au RB Leipzig (mardi 21h) en Ligue des Champions et le classique contre l’Olympique de Marseille, le 24 octobre prochain. Le champion du monde 2010, qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été n’a toujours pas disputé la moindre minute avec son nouveau club.

Face à cette situation, Stephane Guy a exprimé son incompréhension sur le choix des dirigeants du Paris Saint-Germain de ne pas prolonger Thiago Silva pour prendre Sergio Ramos, un an plus tard: « Tu sors Thiago Silva pour a priori de bonnes raisons et tu prends Sergio Ramos un an plus tard. C’est grotesque », a déclaré le commentateur dans l’émission l’after foot.

En attendant, ses coéquipiers devront réagir après la défaite, 2-0, sur la pelouse du Stade Rennais avant de se focaliser sur la réception du RB Leipzig lors de la troisième journée de Ligue des Champions. En cas de résultat positif, l’équipe de Mauricio Pochettino peut se rapprocher de la phase à élimination directe.