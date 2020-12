La nouvelle défaite de Rennes, qui plus est à domicile, samedi face à Lens (0-2) plonge le club breton dans la crise.

L’actionnaire majoritaire François-Henri Pinault serait très agacé par la situation sportive et pourrait couper des têtes dans les prochains jours. Celles de Julien Stéphan ? Dans une conférence de presse surréaliste, l’entraîneur du Stade Rennais l’a presque demandé ! « Si c’est moi le problème, il n’y a pas de difficulté, on est suffisamment sincères au club pour prendre les décisions qu’il faudra. Si la problématique vient de moi, j’ai une relation suffisamment saine avec l’actionnaire, le directeur sportif et le président pour en parler le moment venu », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que Rennes ne pouvait espérer mieux que « jouer le maintien » cette saison. Une posture qui ne passe pas auprès des supporteurs.

Les ultras du Roazhon Celtic Kop ont été reçus à la Piverdière par un aéropage de dirigeants : Nicolas Holveck, le président délégué, Jacques Delanoë, le président du conseil d’administration, Florian Maurice, le directeur sportif, l’entraîneur Julien Stéphan et deux joueurs, Damien Da Silva et Benjamin Bourigeaud. Rien n’a filtré de cette réunion tendue. Mais des mesures fortes pourraient être prises au plus vite !