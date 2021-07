En fin de contrat l’été prochain, James Léa Siliki serait dans le viseur du FC Valence.

Après une saison difficile, marquée par de gros problèmes financiers, le FC Valence espère revenir au plus haut niveau national la saison prochaine. L’objectif sera d’arracher une place européenne après avoir dû se contenter de la 9e place la saison dernière. Et pour atteindre ses objectifs, Valence pourrait s’offrir des recrues made in Ligue 1 cet été. D’après les informations de L’Equipe, le club espagnol aurait fait du Rennais James Léa Siliki sa nouvelle priorité. Sous contrat avec le club breton jusqu’en 2022, le gaucher de 25 ans serait également sur les tablettes de Getafe, Porto, Watford et Anderlecht.

Le club de Peter Lim, séduit par le profil de box to box de Léa Siliki, veut concrétiser l’opération sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une opération qui, en l’état, ne convient pas à Rennes. De son côté, le joueur est très emballé à l’idée de rejoindre le FC Valence. Reste désormais à trouver un accord satisfaisant pour tous les partis.