Nayef Aguerd est proche de rejoindre la Premier League. En effet, le journaliste Fabrizio Romano a indiqué sur son compte Twitter que West Ham se rapprochait d’un accord avec Rennes pour le transfert du Marocain de 26 ans. Les Hammers convoitaient déjà le gaucher la saison dernière.

Il ne reste que quelques détails à régler avant que le défenseur central s’envole pour l’Angleterre, lui qui est actuellement en sélection avec le Maroc . À noter que Aguerd est sous contrat jusqu’en 2025 avec les Rouge-et-Noir, après avoir prolongé en 2021. Apparu à 31 reprises cette saison avec le club breton, Aguerd s’est affirmé comme un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Il est devenu une valeur sûre de l’effectif de Bruno Genesio.

La presse anglaise évoque un montant de 35 M€ pour conclure ce transfert. Une somme bien supérieure aux 4 M€ investis par le Stade Rennais lorsque le club l’a recruté à Dijon en 2020. Ce serait l’une des plus grosses ventes des pensionnaires du Roazhon Park, avec des joueurs comme Ismaïla Sarr (parti à Watford), Eduardo Camavinga (parti au Real Madrid) et Ousmane Dembélé (parti au Borussia Dortmund). Avec son physique impressionnant (1m90) et son bon jeu de tête, faisant rappeler celui de Carlos Mozer à Bruno Genesio, Aguerd devrait réussir à s’adapter au championnat anglais.

Africa Top Sports