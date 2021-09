Contraint d’observer une mise à l’écart après son retour de sélection, Alfred Gomis n’avait pas joué contre Reims le week-end dernier. Il sera de retour contre l’OM.

Absent le dimanche dernier, Alfred Gomis n’avait pas assisté à la défaite de Rennes à domicile contre le Stade de Reims (0-2) à l’occasion de la 5è journée de Ligue 1. Revenu dans le groupe contre Tottenham en Ligue Europa, le portier sénégalais n’avait pas joué. « Jeudi, il sortait tout juste de sa période d’isolement, ça me semblait plus judicieux de faire jouer Romain (Salin), mais la hiérarchie n’est pas modifiée, » a expliqué Bruno Genesio, l’entraîneur de Rennes en conférence de presse ce vendredi. Toutefois, Gomis retrouvera sa place dans les buts dimanche prochain. Et ça tombe bien pour les Bretons qui font un périlleux déplacement chez l’Olympique de Marseille.

