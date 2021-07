ArticlesAssociés No Content Available

Le Stade Rennais va s’attacher les services d’une jeune pépite suédoise de 21 ans, Jens Cajuste. Il va découvrir la Ligue 1 dans quelques semaines.

Comme l’a révélé « Foot mercato », le club breton réalise une très belle opération avec la signature du suédois qui évolue au Danemark dans le club du FC Midtjylland. Après avoir discuté avec plusieurs clubs ces dernières semaines et s’être vu présenter différents projets, le jeune joueur a choisi d’opter pour le club breton. Reste plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les deux écuries. Cette saison, le milieu défensif s’est montré indiscutable avec 36 apparitions, dont 1 but et 2 passes décisives.